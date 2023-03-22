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وسط تفاعل رسمي وشعبي لدعم بنوك الدم

186 وحدة دم من تجمع القصيم الصحي لمستشفيات مكة المكرمة

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
186 وحدة دم من تجمع القصيم الصحي لمستشفيات مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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اختتم تجمع القصيم الصحي اليوم الأربعاء حملة التبرع بالدم ” دمي لضيوف الرحمن” والتي استهدفت دعم مستشفيات وبنوك الدم في مستشفيات منطقة مكة المكرمة وتعزيزها بمختلف الفصائل الدموية.

دعم بنوك الدم

وكشف التجمع أن إجمالي عدد وحدات الدم المرسلة لدعم بنوك الدم في العاصمة المقدسة بلغت 186 وحدة دم، مشيرًا بأنه الحملة تمكنت من جمع 199 وحدة من مختلف الفصائل، خلال المدة التي استمرت أسبوعين في عشر من الجهات المستهدفة بمنطقة القصيم .

تفاعل رسمي وشعبي

وبيّن التجمع أن التفاعل الرسمي والشعبي مع الحملة التي نفذت من قبل الطواقم الطبية المعنية في مستشفيات الملك فهد  التخصصي ومستشفى بريدة المركزي ومستشفى الولادة والاطفال ببريدة كان لافتا، حيث بلغ عدد المتقدمين الذي بادروا للتبرع بدمائهم لضيوف الرحمن 314 شخصًا.

هذا وكان عدد المتبرعين في الحملة من الرجال 190 متبرعًا، أما النساء فقد كان عددهن تسع متبرعات.

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