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جماهير الراقي تحتفل بتأسيسه اليوم

19 شخصًا ساهموا في بناء الكيان .. قصة تأسيس النادي الأهلي في عمره الـ86

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
19 شخصًا ساهموا في بناء الكيان .. قصة تأسيس النادي الأهلي في عمره الـ86
المواطن - فريق التحرير

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تحتفل جماهير الأهلي اليوم الجمعة بالذكرى الـ86 على تأسيس النادي، حيث أُسس في 17 مارس من عام 1937.

بطولات الراقي في 86 سنة

ويُعد الراقي واحدًا من أعرق الأندية السعودية حيث حقق خلال 86 سنة، 46 بطولة بواقع “13 بطولة في كأس الملك، 6 بطولات في كأس ولي العهد، بطولة واحدة في الدوري العام السعودي، 3 بطولات في الدوري السعودي الممتاز، بطولة واحدة في كأس السوبر السعودي، 5 بطولات في كأس الأمير فيصل بن فهد، 13 بطولة في كأس المنطقة الغربية، 3 بطولات في كأس الخليج للأندية، بطولة واحدة في كأس الاتحاد العربي للأندية”.

وتأسس الراقي في 17 مارس من عام 1355 ه، 1937 م، وساهم في تأسيسه 19 شخصًا يتقدمهم أبناء البترجي وشمس، كما يُعد الراقي أول ناد رياضي في المملكة تم تأسيسه بعد إعلان توحيد المملكة.

فريق الأهلي السعودي قديمًا

الأهلي يستضيف عمالقة كرة القدم

ويُعد الأهلي أول ناد يجمع بين بطولتي الدوري الممتاز المستحدث وكأس الملك وذلك في عام 1978، كما استضاف النادي العديد من الأحداث العالمية الرياضية مثل لعبه أمام منتخب البرازيل ونادي روما الإيطالي ونادي أياكس أمستردام الهولندي واستقطب العديد من الأسماء التدريبية الكبرى مثل البرازيلي ديدي والمدرب العالمي تيلي سانتانا كما جلب في اعتزال نجمه التاريخي أمين دابو، أسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف للعب معه وفي احتفالات اليوبيل الذهبي عام 1987 قام بجلب الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا كأكبر حدث في المنطقة العربية والقارة الآسيوية ذلك الحين.

مارادونا في الأهلي السعودي عام 1987

فريق الأهلي السعودي قديمًا

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