19 وظيفة شاغرة لدى الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الجودة/ الرعاية الصحية.

– طبيب مقيم/ طوارئ.

– طبيبة مقيمة/ نساء وتوليد.

– طبيب مقيم/ عناية مركزة.

– طبيب مقيم/ عظام.

– طبيب مقيم/ طب الأسرة والمجتمع.

– طبيب مقيم/ الطب المهني.

– طبيب مقيم/ جراحة.

– طبيب مقيم/ باطنة.

– أخصائي الغدد الصماء والسكر.

– طبيب مقيم/ علاج حديثي الولادة.

– أخصائي طبيب طوارئ.

– أخصائي أسنان أطفال.

– أخصائي صحة الأسرة والمجتمع.

– أخصائي جراحة مخ وأعصاب.

– أخصائي تشخيص تصويري.

– أخصائي قلب.

– أخصائي أعصاب.

– أخصائي طبيب/ الطب النفسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)