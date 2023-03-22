190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 190 وظيفة بعدة مدن بالمملكة (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.

– رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.

– مهندس تكييف وتبريد.

– محاسب (الإدارة المالية).

– ميكانيكي مضخات.

– مراقب أنظمة كهربائية أول.

– مصور موجات فوق الصوتية.

– مشغل هاتف.

– مشرف النظام الآلي للمباني والصيانة الدورية.

– فني تجبير بالجبس.

– مشغل أجهزة التحكم بالمبنى.

– مبرمج بيانات.

– مشغل أول أجهزة التحكم بالمباني.

– فني إلكتروني.

– كهربائي – تيار عالٍ.

– كهربائي- جهد منخفض.

– مشغل أول محطة توليد.

– مراقب وحدة تكييف.

– ميكانيكي تكييف هواء.

– إطفائي (ثانوية فأعلى).

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– الظهران.

– الدمام.

– خميس مشيط.

– نجران.

– الخرج.

– المدينة المنورة.

– الرياض.

– الجبيل.

– جازان.

– حفر الباطن.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا