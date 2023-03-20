20 ألف علم لتزيين شوارع عسير

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زينت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الشوارع والميادين والحدائق، بالأعلام الخضراء والإنارات الخضراء احتفاءً بيوم العلم السعودي الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون يوم الحادي عشر من مارس يومًا للعلم السعودي.
وتوشحت جميع الشوارع الرئيسية في جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب نحو 20 ألف علم للمملكة وتشغيل 60 شاشة احتفاءً بهذه المناسبة.
فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات بجانب تركيب الإضاءات الملونة على آلاف الأمتار لتزين مداخل مدينة أبها وجميع مدن محافظات ومراكز منطقة عسير وميادينها.