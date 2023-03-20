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بجانب 10 آلاف عربة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
المواطن - واس

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رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام .

فرص تطوعية

كما حرصت الرئاسة على إتاحة أكثر من ٨٠٠٠ آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في أكثر من ١٠ مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من ٢٠٠ آلف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

فيما حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها لتصل إلى عشرة الآف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل.

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