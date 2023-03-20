20 % من العاملات المنزليات يرفضن العمل في رمضان

كشف فايز العنزي، صاحب أحد مكاتب الاستقدام، بعض المشاكل التي تواجه العمالة المنزلية في المملكة، مشيرًا إلى أن 20% من العاملات المنزليات يرفضن العمل في شهر رمضان؛ بسبب ضغط العمل في المنازل.

فيديو | صاحب مكتب الاستقدام فايز العنزي:

عدم توفر غرفة نوم وإنترنت أبرز شكاوى العاملات المنزلية لدينا.. 20٪؜ من العاملات الجديدات يرفضن العمل في شهر رمضان بسبب ضغط "الشغل" في المنازل#الراصد pic.twitter.com/4MUskggcw5 — الراصد (@alraasd) March 13, 2023

وقال العنزي، خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن أغلب شكاوى العاملات تتعلق بعدم توفر غرفة خاصة وإنترنت.

الالتزام بالشريعة والمعاملة الحسنة

وتابع، أن مكتب الاستقدام المتميز يبني سمعة طيبة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بقيم الشريعة بالمعاملة بالإحسان مع العمالة المنزلية من جميع الجنسيات.