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ارتفاع الأرباح بنسبة 19.5 %

20.9 مليون ريال أرباح رواسي في 2022

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
20.9 مليون ريال أرباح رواسي في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “رواسي البناء للاستثمار” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 20.9 مليون ريال مقابل أرباح 17.5 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 19.5 في المائة.

سبب ارتفاع الأرباح

ويعود سبب الارتفاع، وفقا لبيان الشركة على “تداول”، في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى نمو الإيرادات.

بند العام الحالي العام الماضي التغير%
المبيعات/الإيرادات 135,221,094 95,532,446 41.54
إجمالي الربح (الخسارة) 37,545,474 30,008,757 25.11
الربح (الخسارة) التشغيلي 30,996,042 23,973,580 29.29
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 20,898,277 17,482,822 19.54
إجمالي الدخل الشامل 21,881,013 17,526,101 24.85
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 114,905,684 93,024,671 23.52
ربحية (خسارة) السهم 3.8 3.18
جميع الأرقام بالريال سعودي
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