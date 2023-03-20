20.9 مليون ريال أرباح رواسي في 2022

أعلنت شركة “رواسي البناء للاستثمار” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 20.9 مليون ريال مقابل أرباح 17.5 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 19.5 في المائة.

سبب ارتفاع الأرباح