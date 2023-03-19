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على غرار تجربة سيليكون فالي 

200 بنك أمريكي مهدد بالإفلاس 

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
200 بنك أمريكي مهدد بالإفلاس 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية إن ما يقرب من 200 بنك أمريكي تواجه مخاطر مماثلة لتلك التي أدت إلى انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

وأضافت الورقة البحثية المنشورة على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية المختصة في أبحاث السوق أنه تم إغلاق SVB، وهو مقرض أمريكي رئيسي يركز على قطاع التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة الأسبوع الماضي بعد تدفقات الودائع الهائلة.

وفي الدراسة، قدر أربعة اقتصاديين من جامعات أمريكية بارزة مقدار القيمة السوقية التي خسرتها الأصول التي تحتفظ بها البنوك الأمريكية بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة.

تأثير ارتفاع سعر الفائدة

من 07 مارس 2022 إلى 6 مارس 2023، ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل حاد من 0.08% إلى 4.57%، وبسبب هذه الزيادة، شهدت الأصول طويلة الأجل، المشابهة لتلك الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، انخفاضًا كبيرًا في القيمة خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تفيد البنوك من خلال السماح لها بالإقراض بمعدل أعلى، فإن العديد من البنوك الأمريكية قد أوقفت جزءًا كبيرًا من فائضها النقدي في سندات الخزانة الأمريكية.

وتم ذلك عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، وانخفضت قيمة هذه السندات الآن بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يعني أنه بات يمكن للمستثمرين الآن ببساطة شراء السندات الصادرة حديثًا التي تقدم معدل فائدة أعلى، مما يعني أن قيمة الأوراق المالية قد انخفضت.

200 بنك أمريكي مهدد بالإفلاس 

كيف تبدأ المشكلة؟

تنشأ المشكلة عندما يطلب العملاء ودائعهم مرة أخرى وتضطر البنوك إلى بيع أوراقها المالية – بخسارة كبيرة – من أجل رد المبالغ إلى المودعين.

وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إفلاس البنك مثلما حدث مع بنك وادي السيليكون.

200 بنك أمريكي مهدد بالإفلاس 

ونظر مؤلفو التقرير في كيفية حجم تمويل المقرضين الأمريكيين الذي يأتي من الودائع غير المؤمنة، على سبيل المثال، في SVB، كانت 92.5% من الودائع غير مؤمنة، تسبب تدفق الودائع الخارجة في انهيار البنك في غضون يومين فقط.

وقدر مؤلفو الدراسة أن 190 بنكًا أمريكيًا لا تملك أصولًا كافية لدفع ودائع جميع العملاء، بل ولا حتى نصفهم لو قرروا سحب أموالهم، واختتمت الدراسة: ما يقرب من 190 بنكًا معرضة لخطر إفلاس محتمل مع احتمال تعرض 300 مليار دولار من الودائع المؤمن عليها للخطر.

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