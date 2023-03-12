2022 علامة فارقة في تاريخ أرامكو وتوزيع الأرباح يؤكد نجاح إستراتيجيتها

يعد عام 2022 علامة فارقة في تاريخ شركة أرامكو السعودية الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي، بفضل دعم وتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تمكنت الشركة من اتخاذ خطوات كبيرة نحو المستقبل.

سجلت #نتائج_أرامكو المالية للعام 2022م رقمًا قياسيًا في صافي الدخل، مما يعكس جهودنا المتواصلة في توسيع أعمال النفط والغاز مع الاستثمار في الحلول منخفضة الكربونhttps://t.co/IUA7AojnNl#أرامكو pic.twitter.com/zK0j0LEtzX — أرامكو (@saudi_aramco) March 12, 2023

وبفضل جهود ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت شركة أرامكو أداءً ماليًّا قياسيًّا في عام 2022، حيث تعززت أسعار النفط الخام العالمية، واستمرت الشركة في إستراتيجيتها طويلة الأجل، بالتوسع في استثمارات الطاقة، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية.

تحقيق صافي الدخل

وإعلان شركة أرامكو السعودية عن تحقيق صافي دخل بلغ 604 مليارات ريال، يمثل أعلى أرباح سنوية للشركة منذ إدراجها في السوق المالية، وقد قررت الشركة توزيع أرباح قدرها 73.2 مليار ريال عن الربع الرابع في 2022، حيث سيتم توزيعها خلال الربع الأول الجاري.

وجاءت هذه النتائج المالية مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

تعزيز الطاقة الإنتاجية

وتكشف النتائج المالية أن الشركة تواصل تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

وتستمر الشركة في إستراتيجيتها طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة، حيث تتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية.

وتبين خلال 2022 أن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق، وحتى تكون الشركة جزءًا من منظومة الحلول العالمية للطاقة فقد شرعت في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقات الشركة على المشروعات الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18.0% لتصل إلى 141.2 مليار ريال.

تقنيات جديدة للاستدامة

إن تركيز أرامكو السعودية لا ينصبّ على التوسّع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضًا على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستدامة وخفض الكربون مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين لمنتجاتها.

وبلغ متوسط إنتاج أرامكو السعودية في عام 2022 من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تشمل 11.5 مليون برميل في اليوم من المواد السائلة.

موثوقية الإمدادات

وواصلت الشركة سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى، بنسبة موثوقية عالية بلغت 99.9% في عام 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الشركة هذا المستوى من الموثوقية.

وكان قد تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين أرامكو السعودية ووزارة الطاقة لإنشاء أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه المخطط لها على مستوى العالم في المملكة بمدينة الجبيل، بسعة تخزين تصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا بحلول عام 2027.

وسجلت نتائج أرامكو المالية للعام 2022م رقمًا قياسيًّا في صافي الدخل، مما يعكس جهودنا المتواصلة في توسيع أعمال النفط والغاز مع الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.