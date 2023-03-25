25 وظيفة شاغرة بفروع شركة نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الجبيل، وأملج.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (الجبيل).

– فني كهربائي (عدد 10 وظائف/ أملج).

– فني ميكانيكي (عدد 10 وظائف/ أملج).

– فني أجهزة وتحكم (عدد 4 وظائف/ أملج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)