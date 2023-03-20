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ارتفاع الأرباح بنسبة 6.1%

274 مليون ريال أرباح “دله الصحية” في 2022

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
274 مليون ريال أرباح “دله الصحية” في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “دله للخدمات الصحية” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 274 مليون ريال مقابل أرباح 258 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 6.1 في المائة.

سبب ارتفاع صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض حصة الشركة في الخسائر من الاستثمار في الشركات المستثمر فيها.

بند العام الحالي العام الماضي التغير%
المبيعات/الإيرادات 2,487.98 2,105.18 18.18
إجمالي الربح (الخسارة) 895.1 760.36 17.72
الربح (الخسارة) التشغيلي 422.44 364.75 15.82
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 274.46 258.6 6.13
إجمالي الدخل الشامل 303.06 229.72 31.93
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,989.85 1,866.79 6.59
ربحية (خسارة) السهم 3.05 2.87
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