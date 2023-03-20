274 مليون ريال أرباح “دله الصحية” في 2022

أعلنت شركة “دله للخدمات الصحية” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 274 مليون ريال مقابل أرباح 258 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 6.1 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض حصة الشركة في الخسائر من الاستثمار في الشركات المستثمر فيها.