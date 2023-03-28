Icon

لقاء ولي العهد بالعلماء والمواطنين يُجسّد قوة التلاحم والتعاضد والوفاء Icon معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض Icon سبب انتقاد الجماهير لأداء صالح الشهري بعد لقاء فنزويلا Icon الحالة الممطرة الـ 15 تبدأ اليوم بعدة مناطق Icon لحظة سقوط مرمى على حارس أثناء تمرينات منتخب بلاده Icon خبير تحكيمي يُنهي الجدل حول أحقية سعود عبدالحميد لركلة جزاء ضد فنزويلا Icon فطائر بان كيك وراء هروب سجينين من سجن أمريكي Icon رياض شراحيلي يُغادر ملعب مباراة السعودية وفنزويلا في سيارة إسعاف Icon ترامب يتوعد بالموت والدمار حال توجيه اتهامات جنائية له Icon أوقات منع دخول الشاحنات في 3 مدن ومحافظتين خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رائحة المسك والعنبر والعود تفوح خلال شهر رمضان

‏28 كيلو من العود الفاخر و300 لتر عطور لتطييب المسجد النبوي وزواره

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
‏28 كيلو من العود الفاخر و300 لتر عطور لتطييب المسجد النبوي وزواره
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وفرت وكالة شؤون المسجد النبوي 28 كيلو جرامًا من العود الطبيعي الفاخر و300 لتر من العطور والأدهان الفاخرة، وأكثر من 1400 جولة لتطييب المسجد النبوي وزواره برائحة المسك والعنبر والعود خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

جولات تطييب المسجد النبوي

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورًا لجولات تطييب المسجد النبوي وزواره برائحة المسك والعنبر والعود.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد نشرت مشاهد من صلاة تراويح ثالث ليلة من شهر رمضان من المسجد النبوي، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية ومنظومة أمنية متكاملة سخرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

توافد المصلين

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد النبوي، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جدال تويتري بين ماسك وغيبريسوس حول سيادة الدول
العالم

جدال تويتري بين ماسك وغيبريسوس حول سيادة...

العالم
أحمد شراحيلي: الاتحاد حقق الفوز بصعوبة
الرياضة

أحمد شراحيلي: الاتحاد حقق الفوز بصعوبة

الرياضة
لقطات لدب يتجول وسط الشارع بتركيا
العالم

لقطات لدب يتجول وسط الشارع بتركيا

العالم
قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023
آخر الاخبار

قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023

آخر الاخبار
الغذاء والدواء توضح نسب الملح في الأطعمة والمنتجات الغذائية
صحة وطب‎

الغذاء والدواء توضح نسب الملح في الأطعمة...

صحة وطب‎
المملكة في 2022.. اقتصاد قوي ومتين ومستدام ضمن رؤية 2030
السعودية اليوم

المملكة في 2022.. اقتصاد قوي ومتين ومستدام...

السعودية اليوم
مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر الملك فهد
أخبار رئيسية

مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر...

أخبار رئيسية
تجهيز مكبرية المسجد الحرام بأحدث التقنيات لشهر رمضان
السعودية اليوم

تجهيز مكبرية المسجد الحرام بأحدث التقنيات لشهر...

السعودية اليوم