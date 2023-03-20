289 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم

أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 289 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المشتريات.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الأعمال الدولية.

– الخدمات اللوجستية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الاتصال والإعلام.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– تحليل البيانات.

– وغيرها من التخصصات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

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2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):

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