289 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم

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أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 289 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المشتريات.
– إدارة المشاريع.
– إدارة الأعمال الدولية.
– الخدمات اللوجستية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– التسويق.
– التسويق الرقمي.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الاقتصاد.
– المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية.
– تحليل البيانات.
– وغيرها من التخصصات.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
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2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):
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