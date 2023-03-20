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289 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
289 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 289 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المشتريات.
– إدارة المشاريع.
– إدارة الأعمال الدولية.
– الخدمات اللوجستية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– التسويق.
– التسويق الرقمي.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الاقتصاد.
– المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية.
– تحليل البيانات.
– وغيرها من التخصصات.

 

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
اضغط هنا

2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):
اضغط هنا

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