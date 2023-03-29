29 إبريل موعد ذهاب نهائي أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا على ملعب الملك فهد

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني يوم 29 إبريل المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 إبريل المقبل في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.
ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.
ويُعد لقاء نهائي نسخة 2022 بين الفريقين هو تكرارًا لنهائي نسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريلو، وفي اليابان فاز الهلال بثنائية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز.