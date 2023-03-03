3 أرقام سلبية لـ النصر بعد خسارته أمام الاتحاد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر 3 أرقام سلبية، وذلك بعد خسارته أمام نادي الاتحاد في قمة الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بهدف دون رد في جدة.

الرقم الأول، هو فقدان أصفر الرياض للصدارة لأول مرة منذ الجولة التاسعة بعد فترة قاربت على 3 أشهر من التواجد في صدارة الترتيب.

الرقم الثاني، هو تلقي أصفر الرياض الخسارة الثانية له في الموسم الحالي ببطولة دوري روشن، حيث كان خسر لأول مرة أمام نادي التعاون في سبتمبر الماضي في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

النصر ثاني أقل الفرق خسارة

كذلك أصبح أصفر الرياض ثاني أقل الفرق تعرضًا للخسارة في بطولة دوري روشن، بعدما تلقى هزيمته الثانية ليتساوى مع جاره الهلال في عدد الهزائم، أما الاتحاد فيصبح أقل فرق دوري روشن خسارة، بهزيمة واحدة فقط كان تعرض لها أمام الهلال في الجولة الـ12 من عمر البطولة.

وكان النجم البرازيلي رومارينيو سجل هدف الفوز لـ الاتحاد في شباك نادي النصر في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة، بعد تلقيه تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.

مواجهة مرتقبة أمام أبها

ويستعد النصر لمواجهة نادي أبها يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، حيث تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.