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بعد نهاية عقده مع الريال

3 أندية سعودية مهتمة بضم كريم بنزيما

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
3 أندية سعودية مهتمة بضم كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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يحظى مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما باهتمام أكثر من نادٍ سعودي، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

غموض موقف بنزيما مع الريال

وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن.

ويُعد بنزيما من الركائز الأساسية في صفوف ريال مدريد، سواء لدوره الفني داخل الملعب، أو دوره القيادي خارجه، وتُشير التقارير إلى رغبة الإدارة في تمديد عقده لمدة موسم رياضي واحد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

اهتمام سعودي بضم كريم بنزيما

وارتبط اسم كريم بنزيما باللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، وذكر موقع “sportskeeda”، أن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي، للرد على صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وأشار موقع “sportskeeda”، إلى أن الهلال ليس الوحيد الذي يرغب في ضم كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، حيث إنه مطلوب في نادي الشباب أيضًا، الذي يطمح لضم صفقات عالمية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ChampionsLeague

وفي السياق ذاته، أكد برنامج ملعب SBC، أن بنزيما اقترب بقوة من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلتها الأخيرة معه.

وقال الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، لبرنامج ملعب SBC: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع بنزيما، والفرنسي سيكون اتحاديًا بنسبة 90% في الموسم المقبل إلا إذا حدثت تغيرات في سير المفاوضات”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden
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