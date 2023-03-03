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3 تصريحات سابقة سببت حرجًا لـ كريستيانو رونالدو

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
3 تصريحات سابقة سببت حرجًا لـ كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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تسببت 3 تصريحات سابقة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيقاعه في حرج شديد، وذلك بعد أن فشل في الوفاء بوعوده التي أطلقها خلال تلك التصريحات.

التصريح الأول كان في نوفمبر من عام 2010، حيث قال رونالدو ردًا على فوز برشلونة على ألميريا بنتيجة 8-0 في الدوري الإسباني: ” لا أهتم بالأمر سنرى إذا كان برشلونة سيسجل نصف هذه الأهداف في شباك ريال مدريد”، وبالفعل فاز برشلونة آنذاك على ريال مدريد بخماسية دون رد في ملعب الكامب نو، حيث كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا وقتها لنادي ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو لم يفِ بوعوده!

التصريح الثاني كان في عام 2016 بعد الفوز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، حيث قال رونالدو: ” سأبقى في ريال مدريد حتى الاعتزال أنا سعيد هنا”، ولكن رونالدو رحل بعدها عن الريال في صيف 2018 حيث لم يفِ بوعده.

كريستيانو رونالدو - النصر والاتحاد - ترتيب دوري روشن

التصريح الثالث والذي سبب له الكثير من الإحراج، كان بعد انتقال كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس الإيطالي في 2018 حيث قال: ” أقسم أنني سأفعل كل ما بوسعي للفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس”، الأمر لم يحدث بالطبع، حيث في موسم 2018/2019 ودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي، وفي موسم 2019/2020 ودع يوفنتوس البطولة على يد نادي أوليمبيك ليون الفرنسي من دور ثمن النهائي، بينما في موسم 2020/2021، ودع يوفنتوس البطولة أمام بورتو البرتغالي، ورحل رونالدو وهو عاجز عن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع اليوفي.

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