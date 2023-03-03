3 خطوات لحماية نفسك من الاحتيال على واتساب

يتمتع واتساب بشعبية كبيرة تجعل من المستخدمين هدفًا رئيسيًا للمحتالين، ولهذا السبب يقدم التطبيق 3 نصائح مهمة يجب ألا تتجاهلها أبدًا، حتى لا تقع ضحية للنصب والاحتيال، حيث يتضمن 3 خطوات يجب على جميع المستخدمين البالغ عددهم ملياري مستخدم اتباعها.

لا تشارك رمزك أبدًا

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن واحدة من أهم نصائح واتساب هي رمز التحقق عبر رسالة نصية من التطبيق، وهو ما يتيح لك الدخول إلى حسابك، ولكن غالبًا ما يحاول المحتالون خداعك لإرسال رمز التطبيق الخاص بك إليهم.

قد يتظاهرون كصديق أو أحد أفراد الأسرة الذين ربما تعرضوا للاختراق، أو يخبروك أنهم أرسلوا إليك رمزهم الخاص عن طريق الخطأ، لكن احذر، لا يوجد سبب أبدًا لإرسال الرمز الخاص بك إلى شخص آخر.

ويحذر واتساب من أنه يجب ألا تشارك رمز التحقق عبر الرسالة النصية مع الآخرين، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة.

قم بتشغيل التحقق على خطوتين

يجب عليك أيضًا التأكد من تشغيل ميزة التحقق على خطوتين، حيث يمنحك هذا طبقة إضافية من الأمان يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامتك، ولتفعيلها: انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم تفعيل التحقق بخطوتين.

من هناك، ستتمكن من إنشاء رقم تعريف شخصي مخصص يمكنه منع المتسللين من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك.

حماية بياناتك

الخطوة الثالثة للبقاء بأمان على واتساب هي الحفاظ على بياناتك مغلقة، على سبيل المثال، يمكنك تقييد حسابك بحيث يمكن فقط لجهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي.

ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى الحساب، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى صورة الملف الشخصي واختيار جهات الاتصال الخاصة بي.

يقول تطبيق واتساب أيضًا أنه يجب أن تكون حذرًا من الأشخاص الذين يطلبون منك المال، حتى لو بدا أنه شخص تعرفه، فربما تعرض للاختراق، وفي الواقع يتم خداعك من قبل محتال.

يحذر واتساب قائلًا: اتصل دائما بجهة الاتصال الخاصة بك لتأكيد هويتها قبل إجراء أي تحويل للأموال.