3 خطوات لـ استبدال اللوحات المرورية عبر أبشر

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تمكن الخدمة الإلكترونية الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز، أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور.
بحسب ما ذكر الأمن العام عبر موقع تويتر، جاءت طريقة تنفيذ الخدمة وفق الخطوات التالية: