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بعد تعذر رؤية الهلال

3 دول تعلن الجمعة غرة رمضان 1444

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
3 دول تعلن الجمعة غرة رمضان 1444
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت باكستان والهند وبنجلاديش، اليوم الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وعلى إثره سيكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال مركز الفلك الدولي إن جمعية علماء الهند أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء في البلاد، ونتيجة لذلك يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند.

كما أعلنت باكستان وبنجلاديش هذا الأمر، ليكون الجمعة غرة شهر رمضان بهما.

تحري الهلال اليوم

وكان مركز الفلك الدولي، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم الأربعاء، لأنه يوم 29 شعبان فيها.

وأضاف المركز في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يمكن أن يكون رمضان في هذه الدول غدًا الخميس إن ثبتت الرؤية، أو يوم الجمعة إن لم تثبت.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الدول هي إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنجلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، سلطنة عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.

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  • معتصم

    والخيبة من هذا الدول مخالفين للسنه

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