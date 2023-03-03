3 عروض سعودية أمام بوسكيتس

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس باهتمام أكثر من نادٍ سعودي، من أجل الحصول على خدماته في الموسم الجديد.
وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع نادي برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي يسهل من عملية التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد: “بوسكيتس حصل مؤخرًا على 3 عروض سعودية، لكنه يفضل الدوري الأمريكي على الانتقال إلى المنطقة العربية”.
ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الإسباني تفاوض بالفعل مع إنتر ميامي من أجل الانتقال إلى أمريكا عبر صفقة مجانية، بالإضافة إلى حصوله على عرض من تورونتو.
وأشارت “موندو ديبورتيفو”، إلى أن العروض الأمريكية تتفوق على نظيرتها السعودية من حيث الأموال، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.
وشارك سيرجيو في 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مختلف البطولات الموسم الرياضي الحالي، ولم يسجل أي هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.