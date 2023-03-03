3 فئات إذا أجروا عمليات تكميم المعدة تتحول حياتهم إلى جحيم

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حذر استشاري جراحة السمنة والمناظر الدكتور عاطف بصاص، بعض الفئات من إجراء عمليات تكميم المعدة لعلاج السمنة.
استشاري جراحة سمنة ومناظير: لا ننصح هذه الفئات بعمليات "تكميم المعدة" لعلاج "السمنة" @DrAtefBassas#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tszNXoBeNZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 19, 2023
وأشار بصاص، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، إلى أن العمليات الجراحية ليست تريند وإنما حلول في نهاية المطاف وتكون مقننة.
وقال استشاري جراحة السمنة والمناظر: إن التكميم جزء وليس الحل الوحيد لعلاج السمنة، وفي عمليات السمنة هناك مبدأين، الأول تقليل الطعام ويشمل: التكميم، الكبسولة، البالون، الكرمشة وغيرها.
واستطرد: هناك عمليات أخرى وهي تقليل امتصاص الطعام، وتشمل عمليات تحويل المسار بأنواعها والتي تتجاوز 20 عملية.
ولفت إلى وجود مرضى مثل مرضى السكر، وارتجاع المريء، ومن يزيد عمره على 50 عامًا ونسبة الإحراق في جسده بطيئة، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص تكون عمليات التكميم بالنسبة لهم مضرة وليست مفيدة، فمثلًا المريض الذي يعاني من ارتجاع المريء إذا أجرى عملية تكميم تتحول حياته إلى جحيم.