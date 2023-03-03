3 فرص أمام بيراميدز لخطف بطاقة التأهل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري لتجاوز عقبة فيوتشر، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ولعب الجيش الملكي ضد بيراميدز بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونجح الفريق المغربي في الفوز بهدف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي رصيده إلى 10 نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، وبفارق نقطتين عن الثنائي المصري.
ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد فيوتشر، يوم 2 من شهر أبريل المقبل، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وسط منافسة قوية لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة.
ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أكثر من فرصة للتأهل، حيث إنه يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، الذي سيمنحه بطاقة الصعود بفارق المواجهات المباشرة، بعد تعادله خارج ملعبه ضد فيوتشر بنتيجة 1\1.
كما أنه يضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي في حالة التعادل الإيجابية بنتيجة 1\1، حيث إنهما سيتساويان في فارق الـ3 أهداف، إلا أنه الأكثر تسجيلًا برصيد 8 أهداف واستقبل 5 أهداف، فيما أحرز فيوتشر 7 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.