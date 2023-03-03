Icon

توضيح هام من منصة إحسان بشأن التبرعات وتحذر من انتحال صفتها Icon بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس الكونفدرالية

3 فرص أمام بيراميدز لخطف بطاقة التأهل

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
3 فرص أمام بيراميدز لخطف بطاقة التأهل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري لتجاوز عقبة فيوتشر، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الخسارة ضد الجيش الملكي

ولعب الجيش الملكي ضد بيراميدز بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونجح الفريق المغربي في الفوز بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي رصيده إلى 10 نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، وبفارق نقطتين عن الثنائي المصري.

الجيش الملكي ضد بيراميدز
جانب من المباراة – المصدر @pyramidsfc

بيراميدز يسعى للتأهل

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد فيوتشر، يوم 2 من شهر أبريل المقبل، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وسط منافسة قوية لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة.

بيراميدز
لاعبو الفريق – المصدر @pyramidsfc

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أكثر من فرصة للتأهل، حيث إنه يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، الذي سيمنحه بطاقة الصعود بفارق المواجهات المباشرة، بعد تعادله خارج ملعبه ضد فيوتشر بنتيجة 1\1.

كما أنه يضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي في حالة التعادل الإيجابية بنتيجة 1\1، حيث إنهما سيتساويان في فارق الـ3 أهداف، إلا أنه الأكثر تسجيلًا برصيد 8 أهداف واستقبل 5 أهداف، فيما أحرز فيوتشر 7 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.

فيوتشر
لاعبو فيوتشر
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم