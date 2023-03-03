3 قتلى في هجوم بمسيرات روسية في كييف

قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة روسية، استهدف مدرسة مهنية في منطقة كييف، وفقًا لما أعلنته أجهزة الطوارئ الحكومية صباح الأربعاء.

هجوم على كييف

وقالت إدارة الطوارئ عبر منصة تليغرام، إنه قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران وأُنقذ شخص، وأضافت أن أربعة أشخاص قد يكونون تحت الأنقاض.

بدورها أكدت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف عبر تليغرام أيضًا مقتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرين في هجوم على موقع مدني دون تقديم المزيد من التفاصيل.

إدارة الطوارئ

وقالت إدارة الطوارئ إن الضربة طالت مدرسة ثانوية في بلدة ريشتشيف على بعد 80 كلم جنوب كييف، ونشرت صورًا لمبانٍ لحقت بها أضرار جسيمة.

وأضافت أن الهجوم دمر جزئيًا طابقين من مهجعين للطلاب ومبنى للدراسة.

اندلاع حرائق

وأُخمد حريق اندلع في الموقع وطال أكثر من 300 متر مربع، من ناحية أخرى، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجومًا على أوكرانيا بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136/131.

وأُطلق ما مجموعه 21 طائرة بدون طيار من منطقة بريانسك الروسية الواقعة إلى الشمال من أوكرانيا. وقال سلاح الجو الأوكراني على تليغرام إن 16 من هذه الطائرات أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

موسكو تصد هجوما بمسيّرات

صدت البحرية الروسية هجومًا بمسيرات على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، في ساعة مبكرة الأربعاء على ما أعلن حاكم المدينة المعين من الكرملين.

وتضم شبه الجزيرة مقر أسطول البحر الأسود الروسي، وتعرضت لعدد من الضربات بطائرات مسيرة منذ بدء العملية الروسية الخاصة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرم، وبعد يوم على إعلان أوكرانيا عن تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار في القرم، لكنها نفت المسؤولية عن ذلك.