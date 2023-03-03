3 مباريات في دوري يلو اليوم

تنطلق منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ25” من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء يوم الأحد، بـ3 مواجهات قوية، في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

مباريات اليوم

وتبدأ مواجهات اليوم عند الساعة 6:10 مساء، حيث يلعب هجر ضد جدة على ملعب نادي هجر، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الخلود عند الساعة 6:50 مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي ختام مباريات اليوم بجولة يوم العلم في دوري يلو، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرياض عند الساعة 8:25 مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ترتيب دوري يلو

وقبل انطلاق جولة يوم العلم، جاء جدول ترتيب دوري يلو، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 52 نقطة، ثم الحزم بـ50 نقطة، يليه الأخدود برصيد 47 نقطة، الرياض بـ45 نقطة، ثم العربي برصيد 39 نقطة.

وحل الفيصلي سادسًا بـ38 نقطة، ثم الخلود برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن جدة والعروبة، يليه الجبلين برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع هجر وأُحد، ثم القيصومة والعين بـ27 نقطة، القادسية 26 نقطة، الساحل بـ20 نقطة، نجران 19 نقطة والشعلة 11 نقطة.