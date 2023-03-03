3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم، حيث تم ضبط عدد من المتسولين في المنطقة الشرقية.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بالمنطقة الشرقية.

التفاصيل:

قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية، قام بالتسول بشكل مباشر، داخل أحد المساجد.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.