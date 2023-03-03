السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب الأمريكية انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة وغزة أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد على عدة مناطق مدرب ليفربول يُحذر رغم الفوز بسباعية القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي البخاخات الثلجية قد تتسبب باشتعال السيارة
تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم، حيث تم ضبط عدد من المتسولين في المنطقة الشرقية.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/23j1GgVC9F
— الأمن العام (@security_gov) March 6, 2023
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بالمنطقة الشرقية.
قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية، قام بالتسول بشكل مباشر، داخل أحد المساجد.
كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.