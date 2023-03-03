3 مخاطر يسببها إمساك العطس

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كشف أحد الخبراء أن إمساك العطس يمكن أن يزيد من خطر حدوث ثلاثة مضاعفات خطيرة، فأثناء العطس، يعاني الجسم من ارتفاع حاد في الضغط في الجيوب الأنفية وتجويف الأنف والحنجرة، ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بردود الفعل التنفسية يؤدي إلى زيادة هذا الضغط، ما يعرض الأوعية الدموية للخطر.
وبحسب الدكتور ستيوارت ساندرز، الممارس العام في عيادة لندن العامة، فقد يكون العطس قويًّا بما يكفي للتسبب في تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.
وذكر الدكتور ساندرز: مع ارتفاع ضغط الهواء في الجزء الخلفي من الأنف عند العطس، هناك خطر دفع المخاط والعدوى إلى الأذن الوسطى، ويمكن أن يسبب الصمم الحاد، والتهاب الأذن الوسطى، أو حتى تمزق طبلة الأذن في ظروف مفرطة.
والسبب الرئيسي الثالث لتجنب إمساك العطس هو خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد، وقد يحدث هذا إذا أدت زيادة الضغط إلى إصابة الجيوب الأنفية بالعدوى ما قد يؤدي إلى حدوث عدوى.
وأفضل ممارسة لتجنب هذه الأضرار، هي السماح بتحرير الضغط أثناء العطس، ويُنصح أولئك الذين يبذلون جهدًا للحد من انتشار الجراثيم بتغطية أفواههم وأنفهم أثناء طرد الهواء.
وبالمثل، إذا أصبحت نوبات العطس لديك متكررة، فقد يكون من المفيد طلب المشورة الطبية.