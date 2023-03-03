3 مدن مستهدفة في السجل العقاري المحدث

توضيح هام من منصة إحسان بشأن التبرعات وتحذر من انتحال صفتها بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، المدن المستهدفة في السجل العقاري المحدث.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد: السجل العقاري المحدث سيشمل ثلاث مدن رئيسية وسيبدأ العمل به في 7 مايو المقبل pic.twitter.com/poig93bUCF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023
وقال الحماد في تصريحات لقناة العربية: إن السجل العقاري المحدث سيشمل تسجيل عين العقار في 3 مدن رئيسية، وهي مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام.
وأوضح الحماد أنه سيبدأ التسجيل العيني للعقار، بداية من 7 مايو المقبل، ويسبق ذلك الإعلان التفصيلي عن المنطقة المستهدفة، للتسجيل في منتصف رمضان، وبالتحديد يوم 6/ 4/ 2023.