3 مدن مستهدفة في السجل العقاري المحدث

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، المدن المستهدفة في السجل العقاري المحدث.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد: السجل العقاري المحدث سيشمل ثلاث مدن رئيسية وسيبدأ العمل به في 7 مايو المقبل pic.twitter.com/poig93bUCF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023

وقال الحماد في تصريحات لقناة العربية: إن السجل العقاري المحدث سيشمل تسجيل عين العقار في 3 مدن رئيسية، وهي مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام.

بداية التسجيل 7 مايو

وأوضح الحماد أنه سيبدأ التسجيل العيني للعقار، بداية من 7 مايو المقبل، ويسبق ذلك الإعلان التفصيلي عن المنطقة المستهدفة، للتسجيل في منتصف رمضان، وبالتحديد يوم 6/ 4/ 2023.