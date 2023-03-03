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في افتتاح الجولة الـ26

3 مواجهات اليوم بدوري يلو

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
3 مواجهات اليوم بدوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم السبت، بـ3 مباريات قوية، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.

مباريات اليوم

وتبدأ منافسات الجولة الـ26 من دوري يلو، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضد الشعلة، عند الساعة 3:35 مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويلعب الرياض ضد جدة عند الساعة 3:50 مساء على ملعب نادي الرياض، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران نظيره العربي عند 6:45 مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

نادي نجران
لاعبو نجران – المصدر @MC_NajranFC

ترتيب دوري يلو

وقبل انطلاق الجولة الـ26، جاء جدول ترتيب دوري يلو، كالتالي؛ الحزم في الصدارة بـ53 نقطة، ثم الأهلي برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأخدود، ثم الرياض بـ48 نقطة، يليه العربي بـ42 نقطة، الفيصلي بـ39 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

وحل الخلود سابعًا بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن الجبلين وهجر، ثم جدة برصيد 30 نقطة، بالتساوي مع العروبة والقيصومة، يليه أُحد بـ29 نقطة، ثم العين برصيد 27 نقطة، القادسية 26 نقطة، نجران 22 نقطة، الساحل 20 نقطة، والشعلة بـ11 نقطة.

الفيصلي ضد العروبة
لاعبو العروبة – المصدر @FDL_KSA
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