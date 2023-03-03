3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

تُستكمل منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مباريات قوية، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.

مباريات الغد بالجولة الـ21

وتُقام مباراتان غدًا عند الساعة الرابعة مساء، حيث يلعب ضمك ضد الباطن على ملعب نادي ضمك، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضيفًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُختتم مباريات الغد في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ21، اليوم الخميس، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويتواجد الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.