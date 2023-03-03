3 نقاط ثمينة لـ الأهلي ضد المقاولون في الدوري المصري

انتهت مباراة الأهلي ضد المقاولون مساء اليوم الثلاثاء، بفوز الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الأهلي ضد المقاولون

ونجح النادي الأهلي في إحراز الهدف الأول سريعًا عبر اللاعب التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم سجل لاعب المقاولون، فاروق كابور الهدف الثاني للأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ22.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، تمكن اللاعب النيجيري جون أوكولي من إحراز الهدف الوحيد لـ المقاولون من ضربة رأسية في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، من مباراة الأهلي ضد المقاولون، واصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثالث حيث أهدر اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو فرصة إضافة الهدف الثالث لـ الأهلي.

الأهلي في الصدارة

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الأهلي 44 نقطة في المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون مكونًا من: ” محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، حمد فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، شادي حسين”.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.