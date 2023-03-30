30 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن في 5 مدن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 30 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فأعلى) في عدة مدن بالمملكة (الرياض، القصيم، رأس الخير، مهد الذهب، طريف)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد إداري.

2- أخصائي تسويق المنتجات والتسعير.

3- أخصائي التوظيف.

4- مدير التدريب والتطوير.

5- أخصائي علاقات الموظفين.

6- مشرف تخطيط الإنتاج والاقتصاد.

7- أخصائي أول إدارة علاقات الموردين.

8- مهندس تخطيط الإنتاج.

9- عامل تشغيل أول (ثانوية فأعلى).

10- أخصائي أول التدريب.

11- مدير العمليات.

12- رئيس قسم المختبر ودعم المنتج.

13- مدير الميزانية والرقابة المالية.

14- عامل تشغيل (ثانوية فأعلى).

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– القصيم.

– رأس الخير.

– مهد الذهب.

– طريف.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات الفنية.

.. وأخرى.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا