30 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن في 5 مدن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 30 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فأعلى) في عدة مدن بالمملكة (الرياض، القصيم، رأس الخير، مهد الذهب، طريف)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد إداري.
2- أخصائي تسويق المنتجات والتسعير.
3- أخصائي التوظيف.
4- مدير التدريب والتطوير.
5- أخصائي علاقات الموظفين.
6- مشرف تخطيط الإنتاج والاقتصاد.
7- أخصائي أول إدارة علاقات الموردين.
8- مهندس تخطيط الإنتاج.
9- عامل تشغيل أول (ثانوية فأعلى).
10- أخصائي أول التدريب.
11- مدير العمليات.
12- رئيس قسم المختبر ودعم المنتج.
13- مدير الميزانية والرقابة المالية.
14- عامل تشغيل (ثانوية فأعلى).
.. وأخرى.
– الرياض.
– القصيم.
– رأس الخير.
– مهد الذهب.
– طريف.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات الفنية.
.. وأخرى.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا