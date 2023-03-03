32 فريقًا يشاركون في كأس الملك بداية من الموسم المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اجتماعه أمس الخميس، عن إقامة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/ 2024 بمشاركة 32 فريقًا.

نظام مسابقة كأس الملك الموسم المقبل

وسوف تضم المسابقة 18 فريقًا من دوري روشن السعودي للمحترفين و14 فريقًا من دوري يلو أصحاب الترتيب الأعلى، قبل بداية الموسم في دوري يلو.

وستُجرى قرعة دور الـ32 على مستويين، وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتبارًا من نهاية دور الـ32.

وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم، لجنة المسابقات والإدارة المالية بإعادة تقييم ورفع مكافآت الفرق المشاركة في البطولة للموسم المقبل.

مباريات دور الثمانية

وستنطلق مباريات ربع نهائي كأس الملك موسم 2022/ 2023 الاثنين بعد المقبل بمواجهتي “الفيحاء والاتحاد” و “الوحدة ضد الباطن”.

بينما في يوم الثلاثاء 14 مارس سيلعب النصر ضد أبها، والهلال ضد الفتح.