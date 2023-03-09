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34 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
34 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري طب طوارئ.

– فني تخطيط كهربائية الدماغ.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– استشاري الغدد الصماء.

– أخصائي طب الأعصاب.

– أخصائي أول جراحة أطفال.

– استشاري عناية مركزة.

– مساعد طباخ.

– استشاري طب وجراحة العيون.

– استشاري تصوير أشعة جسم.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري طب الأعصاب/ أطفال.

– أخصائي أول أمراض القلب.

– أخصائي أول الغدد الصماء.

– أخصائي أول أمراض الدم.

– طبيب أخصائي اعصاب الأسنان (عدد وظيفتين).

– استشاري الأشعة التداخلية.

– فني تعقيم لوازم طبية.

– فني مكافحه العدوى (عدد وظيفتين).

– استشاري أعصاب.

– محاسب مساعد/ المالية.

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس الكترونيات وتحكم.

– محاسب مساعد/ الموارد البشرية.

– فني كهرباء (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ــة موارد بشرية (عدد 4 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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