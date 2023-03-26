السياحة: توقف مؤقت لبوابة تراخيص الأنشطة بغرض التحديث دراسة تكشف تأثيرًا سلبيًا لحقن البوتوكس مرشح بالانتخابات الرئاسية ينسحب لصالح أردوغان سياسة الأبواب المفتوحة حجر الزاوية في العلاقة بين القيادة ومواطنيها طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024 المسجد النبوي يستقبل 148 مليون مُصلٍ من بداية محرم 1444هـ توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً 345 وظيفة شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 345 وظيفة (رجال / نساء) في عدة مدن (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي أرشفة (ثانوية).
2- مرمز الأعمال.
3- فني مختبر.
4- كاتب معلومات المريض.
5- مرمّز طبي.
6- صيدلي.
7- ممارس مكافحة العدوى.
8- اخصائي طب طوارئ.
9- مساعد صيدلي.
5- وظائف تمريض (161 وظيفة).
6- وظائف طبية.
.. وأخرى.
– (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء).
(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
اضغط هنا
– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):
اضغط هنا