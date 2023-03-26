345 وظيفة شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 345 وظيفة (رجال / نساء) في عدة مدن (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: 1- أخصائي أرشفة (ثانوية).

2- مرمز الأعمال.

3- فني مختبر.

4- كاتب معلومات المريض.

5- مرمّز طبي.

6- صيدلي.

7- ممارس مكافحة العدوى.

8- اخصائي طب طوارئ.

9- مساعد صيدلي.

5- وظائف تمريض (161 وظيفة).

6- وظائف طبية.

.. وأخرى. أماكن العمل: – (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء). (فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):

اضغط هنا طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):

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