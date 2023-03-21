36 وظيفة شاغرة بفروع طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مضيف جوي/ مضيفة جوية (عدد 35 وظيفة/ الرياض، وجدة، والدمام).
– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (جدة).
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)