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ما بين خفيفة ومدمرة

3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر
المواطن - فريق التحرير

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بلغ عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى اليوم 3 مارس 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للزلازل في سوريا.

بيان المركز

ولفت المركز، في بيانه، إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدّتها 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات، و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات، و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات، و4 هزات شدّتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من 2 درجة على مقياس ريختر.

وأظهر المركز أن مجموع الأحداث الزلزالية المسجلة خلال 36 يومًا من بداية العام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير في الـ6 من فبراير هو فقط 34 هزة ضعيفة وصلت شدة أكبرها إلى 4.7 درجة.

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