39.9 مليون ريال خسائر المتحدة للتأمين في 2022

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بسبب الانخفاض في نسبة صافي الخسارة، إضافة إلى الزيادة في كلٍّ من الإيرادات الأخرى وإجمالي دخل الاستثمارات.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|821,844
|409,756
|100.57
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|305,877
|175,280
|74.51
|صافي المطالبات المتحملة
|251,929
|182,436
|38.09
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|3,623
|3,516
|3.04
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-43,227
|-67,826
|-36.27
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|5,000
|4,992
|0.16
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|-39,861
|-65,671
|-39.3
|إجمالي الدخل الشامل
|-48,707
|-82,823
|-41.19
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|201,408
|250,115
|-19.47
|مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة)
|0
|0
|–
|ربحية (خسارة) السهم
|-1.07
|-1.84