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انخفاض الخسائر بنسبة 39%

39.9 مليون ريال خسائر المتحدة للتأمين في 2022

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
39.9 مليون ريال خسائر المتحدة للتأمين في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “الشركة المتحدة للتأمين التعاوني” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت خسائر قبل الزكاة بلغت 39.9 مليون ريال مقابل خسائر 65.7 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بانخفاض 39 في المائة.

سبب تراجع الخسائر

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بسبب الانخفاض في نسبة صافي الخسارة، إضافة إلى الزيادة في كلٍّ من الإيرادات الأخرى وإجمالي دخل الاستثمارات.

بند العام الحالي العام الماضي التغير%
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 821,844 409,756 100.57
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) 305,877 175,280 74.51
صافي المطالبات المتحملة 251,929 182,436 38.09
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 3,623 3,516 3.04
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) -43,227 -67,826 -36.27
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 5,000 4,992 0.16
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة -39,861 -65,671 -39.3
إجمالي الدخل الشامل -48,707 -82,823 -41.19
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 201,408 250,115 -19.47
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) 0 0
ربحية (خسارة) السهم -1.07 -1.84
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