39.9 مليون ريال خسائر المتحدة للتأمين في 2022

أعلنت “الشركة المتحدة للتأمين التعاوني” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت خسائر قبل الزكاة بلغت 39.9 مليون ريال مقابل خسائر 65.7 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بانخفاض 39 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بسبب الانخفاض في نسبة صافي الخسارة، إضافة إلى الزيادة في كلٍّ من الإيرادات الأخرى وإجمالي دخل الاستثمارات.