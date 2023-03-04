4 أدوات للسلامة يجب توافرها في منزلك

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أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن وجود أدوات للسلامة في المنزل أمر غاية في الأهمية.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أدوات السلامة تعتبر خط الدفاع الأول ضد الكوارث.
وأشار إلى أدوات السلامة الواجب توافرها في منزلك، تتمثل في:
كاشف الدخان.
طفاية الحريق.
كاشف تسرب الغاز.
بطانية الحريق.
وفي وقت سابق أشار مركز الأرصاد إلى أهمية كاشف الدخان لدوره في اكتشاف الحرائق في بدايتها، حيث يسهم في التنبيه بوجود حرائق في المبنى، واكتشاف مكان الحريق وسرعة مكافحته، فضلًا عن أنه يصدر أصواتًا مرتفعة توقظ النائم وقت حدوث الحريق.