4 أرقام قياسية لـ رونالدو في مباراة البرتغال وليشتنشتاين

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 أرقام قياسية، وذلك بعد فوز منتخب بلاده مساء أمس على منتخب ليشتنشتاين برباعية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وأصبح رونالدو عميد لاعبي العالم بعد أن شارك في مباراته الدولية رقم 197، كما أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 120 هدفًا بعد أن سجل ثنائية في شباك منتخب ليشتنشتاين مساء أمس.

كذلك أصبح رونالدو أول لاعب أوروبي، يسجل خلال 20 عامًا على التوالي مع منتخب بلاده، أيضًا أصبح أول لاعب يسجل 100 هدف تنافسي في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال.

ملخص مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين

وفي مباراة ليشتنشتاين، سجل اللاعب جواو كانسيلو الهدف الوحيد لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب برازيل أوروبا ضغطه الهجومي، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ47 عبر اللاعب بيرناردو سيلفا.

ثم نجح النجم كريستيانو رونالدو في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ 52 والـ63 لتفوز البرتغال برباعية دون رد.

وسيلعب منتخب برازيل أوروبا ضد منتخب لوكسمبورج مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكان رونالدو نجح في حصد لقب عميد لاعبي العالم رسميًّا، وذلك بعد تواجده في التشكيل الأساسي لـ مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب ليشتنشتاين التي انطلقت مساء الخميس.

واختار المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، تشكيل منتخب “برازيل أوروبا” الذي جاء مكونًا من: “روي باتريسيو في حراسة المرمى، جواو كانسيلو، روبن دياز، دانيلو، جونتشالو إيناسيو، رافائيل جويريرو، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جواو فيليكس”.