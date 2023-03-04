4 أهداف لمدافعين بالجولة الـ21 من دوري روشن

شهدت منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، تألقًا لافتًا من المدافعين على الصعيد الهجومي، ونجحوا في تسجيل 4 أهداف.

عندما يتحول المدافعين لمهاجمين ⚔️💪🏼 4 أهداف في الجولة 21 عن طريق المدافعين ⚽️ pic.twitter.com/AeZfhnGxoQ — دوري روشن السعودي (@SPL) March 22, 2023

مدافعون هزوا الشباك

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأهداف المدافعين، وعلق قائلًا: “عندما يتحول المدافعون لمهاجمين.. 4 أهداف في الجولة الـ21 عن طريق المدافعين”.

وسجل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي هدفًا ضد الفتح، في المباراة التي انتهت بفوز العميد بنتيجة 5\1، وهدف نجم الوحدة، أوسكار دوراتي ضد التعاون، في اللقاء الذي حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ونجح نجم ضمك، عبدالله العمار في تسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء، ليقود فريقه للفوز على الباطن في دوري روشن بهدف دون رد، كما أحرز نجم العدالة، علي السالم هدفًا ضد الفيحاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.