4 أهداف مثيرة تُنهي ديربي شالكة وبوروسيا دورتموند بالتعادل

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ديربي الرور بين فريقي شالكة وبوروسيا دورتموند، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
دورتموند كان نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب شلوتيربيك في الدقيقة الـ39، لينتهي الشوط الأول بتأخر نادي شالكة بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، نجح شالكة في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ماريوس بولتر في الدقيقة الخمسين، ثم نجح أسود الفستيفاليا في إحراز الهدف الثاني عبر البرتغالي رافائيل جوريرو في الدقيقة الستين.
وظل نادي شالكة يُقاتل حتى تمكن اللاعب كيتان كرامان من إحراز الهدف الثاني لشالكة بالدقيقة الـ80، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.
وبعد المباراة أصبح رصيد بوروسيا دورتموند 50 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي شالكة 20 نقطة في المركز الـ17 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري الألماني.
وكانت مباريات الجولة الـ24 في الدوري الألماني انطلقت أمس الجمعة، بفوز بوخوم على نادي كولن بثنائية دون رد.
وفي مباريات اليوم السبت، فاز بايرن ميونخ على أوجسبورج بخماسية مقابل 3 أهداف، بينما تعادل هيرتا برلين مع ماينز بهدف لكل فريق، كما تعادل شتوتجارت مع نادي آينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق، بينما فاز لايبزيج على نادي بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية دون رد.