4 بنوك أمريكية كبرى تخسر تريليونات الدولارات

تراجعت أسهم 4 بنوك أمريكية بالإضافة إلى ثامن أكبر بنك في العالم، كريدي سويس Credit Suisse الذي هبطت أسهمه لأكثر من 20% لتصل إلى مستوى قياسي جديد هذا الصباح مما أدى إلى توتر كبير في الأسواق المالية.

سهم كريدي سويس يسجل أقل من فرنكين

وانخفضت الأسهم إلى ما تحت فرنكين سويسريين للمرة الأولى هذا الصباح، حيث تم تداولها عند 1.71 فرنك سويسري، وأشعل هذا الانهيار عمليات بيع واسعة النطاق في البنوك الأوروبية التي أصيبت بالفعل بعد انهيار بنك وادي السيليكون الأسبوع الماضي.

وتم إيقاف التداول في أسهم البنك السويسري في وقت متأخر من الصباح حيث انخفض بمقدار الخمس إلى أدنى مستويات قياسية جديدة وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الأسبوع بسبب تداعيات السوق من انهيار بنك سيليكون فالي.

ويسعى ثاني أكبر بنك في سويسرا إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، ارتفعت تدفقات العملاء الخارجة في الربع الأخير إلى أكثر من 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار).

ضربة للبنوك الأمريكية

أما البنوك الأمريكية الأربعة فقد خسرت تريليونات الدولارات في الأسواق الأولية وذلك بعد ارتفاع مماثل حققته بالأمس، ونزل سهم ويلز فارجو 4.8% وسيتي جروب 4.6% وبنك أوف أمريكا 3% وجيه.بي مورجان 2.7%.

وواصلت البنوك الإقليمية الأمريكية التي تعرضت لضربة يوم الاثنين ارتفاعها أمس قبل أن تتراجع المكاسب بشكل حاد، وفي حين ارتفع سهم First Republic بنحو 1%، تراجع PacWest بنسبة 10% وانخفض Western Alliance بنسبة 3%.