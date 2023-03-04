4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

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كشفت منصة أبشر عن خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.
وقالت المنصة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي.
ويمكن تفعيل الخدمة من خلال 4 خطوات كالتالي:
– اختيار خدمات من تبويب خدماتي
– اختيار الأحوال المدنية
– اختيار خدمات الهوية الوطنية
– اختيار تفعيل الهوية الوطنية