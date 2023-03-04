4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

كشفت منصة أبشر عن خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.

وقالت المنصة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي.

خطوات التفعيل

ويمكن تفعيل الخدمة من خلال 4 خطوات كالتالي:

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمات الهوية الوطنية

– اختيار تفعيل الهوية الوطنية