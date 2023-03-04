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إنفاق الأسرة والدخل المحتسب أبرزها

4 عوامل تؤثر على قيمة المعاش من دفعة لأخرى

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
4 عوامل تؤثر على قيمة المعاش من دفعة لأخرى
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأهم العوامل التي تؤثر على قيمة المعاش من دفعة إلى أخرى.

الحالة الاقتصادية

وأوضحت الوزارة عبر حساب الضمان الاجتماعي بموقع “تويتر”، أن التغيرات الحادثة للحالة الاقتصادية للمستفيد، تؤثر على ارتفاع أو انخفاض قيمة المعاش، من دفعة لأخرى.

ولفتت إلى أن أهم العوامل المؤثرة على قيمة المعاش هي (إنفاق الأسرة، الدخل المحتسب، الأصول والثروات المملوكة، وزيادة أو نقص عدد أفراد الأسرة).

اختلاف مبلغ المعاش

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.

وأشارت إلى أن هناك 3 أسباب لهذا الاختلاف وهي ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، أو وجود مصدر دخل جديد للأسرة، أو نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

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