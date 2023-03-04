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خلال المعسكر الحالي بجدة

4 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع الأخضر

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
4 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر 4 لاعبين من الأخضر، فرصة المشاركة خلال المواجهة الودية أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، لتسجيل حضورهم الدولي الأول.

لاعبون يستعدون للمشاركة الأولى

وضم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد 26 لاعبًا في معسكر جدة الحالي، بالتزامن مع أيام فيفا، وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين جدد، وهم؛ متعب الحربي، حسين القحطاني، فهد الرشيدي، وحارس المرمى أسامة المرمش.

حسين القحطاني مع الأخضر 1
حسين القحطاني – المصدر @SaudiNT

ويأمل اللاعبون الجدد في المشاركة خلال وديتي فنزويلا وبوليفيا في معسكر جدة، ونيل ثقة رينارد، من أجل الحفاظ على تواجدهم مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

فهد الرشيدي
فهد الرشيدي

الأخضر في مواجهة فنزويلا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد فنزويلا، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على أن ستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.

وتُعد مواجهة اليوم هي الثانية بين المنتخبين، حيث سبق وتقابلا شهر يونيو الماضي ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2022، وفازت فنزويلا بهدف دون رد على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية.

السعودية ضد فنزويلا
جانب من مباراة سابقة
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