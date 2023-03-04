4 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع الأخضر

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21 كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول
ينتظر 4 لاعبين من الأخضر، فرصة المشاركة خلال المواجهة الودية أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، لتسجيل حضورهم الدولي الأول.
وضم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد 26 لاعبًا في معسكر جدة الحالي، بالتزامن مع أيام فيفا، وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين جدد، وهم؛ متعب الحربي، حسين القحطاني، فهد الرشيدي، وحارس المرمى أسامة المرمش.
ويأمل اللاعبون الجدد في المشاركة خلال وديتي فنزويلا وبوليفيا في معسكر جدة، ونيل ثقة رينارد، من أجل الحفاظ على تواجدهم مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد فنزويلا، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على أن ستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.
وتُعد مواجهة اليوم هي الثانية بين المنتخبين، حيث سبق وتقابلا شهر يونيو الماضي ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2022، وفازت فنزويلا بهدف دون رد على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية.