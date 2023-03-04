Icon

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية Icon محمية الإمام تركي بن عبدالله تحتفي باليوم العالمي للحياة الفطرية Icon مرتكبو جرائم سرقة وسلب في قبضة الأمن Icon صيني اختبأ في كهف 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات Icon التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط Icon قائد قوات التحالف: المملكة مستمرة في دعم الأشقاء اليمنيين Icon الإمارات تطلق تأشيرة دخول المناطق الحدودية مدتها 90 يومًا Icon بريطانيا تحذر من وصول هواء القطب الشمالي Icon 4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي Icon مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ25

4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم غدًا بإقامة 4 مباريات وذلك ضمن منافسات موسم 2022/2023.

موعد مباريات الغد

وفي تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، تنطلق مباراة هيلاس فيرونا ضد سبيزيا، وفي تمام الخامسة مساءً يلعب سامبدوريا ضد ساليرنيتانا، بينما في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، يلعب إنتر ميلان ضد ليتشي.

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة قوية بين روما ويوفنتوس في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت مباريات الجولة الـ25 من ” الكالتشيو” انطلقت أمس بفوز لاتسيو على نابولي بهدف دون رد، بينما تُقام حاليًا مباراة مونزا وإمبولي، وتنطلق اليوم مباراتان وهما أتالانتا ضد أودينيزي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ومباراة ميلان ضد فيورنتينا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وتُختتم مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، بعد غد بإقامة مباراتي ” ساوسولو ضد كريمونيزي في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتورينو ضد بولونيا في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً.

بولونيا ضد إنتر ميلان
جانب من المباراة – المصدر @Inter_en

نابولي في الدوري الإيطالي

وكان لاتسيو أنهى سلسلة اللاهزيمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي على ملعبه، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولعب نابولي ضد لاتسيو بالأمس على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق الجنوبي بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 65 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

وتُعد هزيمة نابولي ضد لاتسيو هي الأولى للفريق الجنوبي على ملعبه “دييغو أرماندو مارادونا” في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الجنوبي خسر للمرة الأولى في ملعبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم منذ يوم 10 أبريل 2022، ونجح طوال هذه الفترة في تحقيق 12 فوزًا على ملعبه، وتعادل مرتين فقط.

وجاءت هذه الخسارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بعد تحقيقه لـ8 انتصارات متتالية، وتُعد هذه الهزيمة الثانية له ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الحالي، مقابل الفوز في 21 مواجهة، والتعادل مرتين.

نابولي ضد لاتسيو
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم