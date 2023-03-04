4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي

تُستكمل مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم غدًا بإقامة 4 مباريات وذلك ضمن منافسات موسم 2022/2023.

موعد مباريات الغد

وفي تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، تنطلق مباراة هيلاس فيرونا ضد سبيزيا، وفي تمام الخامسة مساءً يلعب سامبدوريا ضد ساليرنيتانا، بينما في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، يلعب إنتر ميلان ضد ليتشي.

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة قوية بين روما ويوفنتوس في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت مباريات الجولة الـ25 من ” الكالتشيو” انطلقت أمس بفوز لاتسيو على نابولي بهدف دون رد، بينما تُقام حاليًا مباراة مونزا وإمبولي، وتنطلق اليوم مباراتان وهما أتالانتا ضد أودينيزي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ومباراة ميلان ضد فيورنتينا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وتُختتم مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، بعد غد بإقامة مباراتي ” ساوسولو ضد كريمونيزي في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتورينو ضد بولونيا في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً.

نابولي في الدوري الإيطالي

وكان لاتسيو أنهى سلسلة اللاهزيمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي على ملعبه، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولعب نابولي ضد لاتسيو بالأمس على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق الجنوبي بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 65 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

وتُعد هزيمة نابولي ضد لاتسيو هي الأولى للفريق الجنوبي على ملعبه “دييغو أرماندو مارادونا” في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الجنوبي خسر للمرة الأولى في ملعبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم منذ يوم 10 أبريل 2022، ونجح طوال هذه الفترة في تحقيق 12 فوزًا على ملعبه، وتعادل مرتين فقط.

وجاءت هذه الخسارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بعد تحقيقه لـ8 انتصارات متتالية، وتُعد هذه الهزيمة الثانية له ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الحالي، مقابل الفوز في 21 مواجهة، والتعادل مرتين.