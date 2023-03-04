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في ختام دور المجموعات

4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل غدًا السبت مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بإقامة 4 مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني في الواحدة من صباح الغد بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي بيترو أتلتيكو الأنجولي وفيتا كلوب الكونغولي حيث تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني وتُقام في العاشرة مساءً، المباراة الرابعة ستكون بين فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني، حيث تبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

أهمية لقاء الأهلي والهلال

وتُعد مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني حاسمة في مشوار الفريقين، حيث إنها في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وستشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، يصل إلى 50 ألف مشجع.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة الغد بحثًا عن الفوز، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يصعد الهلال السوداني في حالة التعادل بأي نتيجة للتأهل، أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف.

دوري أبطال إفريقيا

ويعول الفريق الأحمر على الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني، لدعم وتحفيز اللاعبين، للظهور بشكل مميز وتسهيل مهمته في هز الشباك مبكرًا، وتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

دوري أبطال إفريقيا

وتُقام بعد غدٍ الأحد مباراتين استكمالًا لمرحلة دور المجموعات، حيث يلعب الترجي التونسي ضد شباب بلوزداد الجزائري في الواحدة صباحًا بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب الوداد المغربي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

صن داونز ضد الأهلي

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