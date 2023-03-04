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منها صعوبة السيطرة على المركبة

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
المواطن - فريق التحرير

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من مخاطر زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية.

حجب الرؤية

وقالت قوات أمن الطرق عبر موقع تويتر: إن زيادة الحمولة عن الحد المسموح به تتسبب في كسر وتلف الطريق، وحجب رؤية مستخدمي الطريق، وصعوبة السيطرة على المركبة، كما تؤثر على سلامتها.

ونصحت قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية.

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