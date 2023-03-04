4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من مخاطر زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية.

حجب الرؤية

وقالت قوات أمن الطرق عبر موقع تويتر: إن زيادة الحمولة عن الحد المسموح به تتسبب في كسر وتلف الطريق، وحجب رؤية مستخدمي الطريق، وصعوبة السيطرة على المركبة، كما تؤثر على سلامتها.

ونصحت قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية.